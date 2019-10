Drone irá ajudar na fiscalização ambiental

A tecnologia ajudará a prefeitura de Passo Fundo, através da secretaria municipal de Meio Ambiente, a fazer o trabalho de fiscalização ambiental no município. Um drone irá captar imagens em áreas de interesse ambiental, muitas dessas de difícil acesso, e locais com possíveis crimes ambientais. Conforme o secretário, Rubens Astolfi, o equipamento ajudará muito no trabalho de campo. "O drone alcança até quatro quilômetros de distância e irá permitir vistorias aéreas, alcançando os locais com maior rapidez, armazenando fotos e vídeos", explicou.