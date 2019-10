SO LEOPOLDO Notcia da edio impressa de 23/10/2019. Alterada em 23/10 s 03h00min Feira do Livro promove debates e venda de exemplares

O lanamento da 39 Feira do Livro Ramiro Frota Barcellos ocorreu na segunda-feira. So 12 bancas de livreiros instaladas na praa Tiradentes, em frente antiga prefeitura e o evento ocorrer at sbado, das 9h s 20h. O espao tambm conta com bancas gastronmicas. Durante todos os dias sero realizadas diversas atividades como oficinas, sesses de autgrafos, lanamentos de livros, encontros com o patrono e outros autores. O patrono desta edio o escritor e filsofo Jferson Assumo e a homenageada a psicloga Laura Benites.

Conforme o secretrio de Cultura e Relaes Internacionais Pedro Vasconcellos, os autores que participaro de debates, discusses, palestras e seminrios vo abordar "O livro na esfera pblica: garantindo o direito leitura", que o tema desta edio. No lanamento do evento o prefeito Ary Vanazzi falou sobre o desafio de manter vivo o hbito da leitura. "Em tempos de tecnologias avanadas a leitura se torna superficial. Promover o hbito da leitura de livros indispensvel para qualificarmos os processos de compreenso de textos e aprendizagem. atravs da leitura que absorvemos referencias para formularmos reflexes a cerca da nossa vida, da histria e da cultura", apontou Vanazzi.

Para o patrono, Jferson Assumo, o campo da escrita criativa crescente, principalmente medida que as tecnologias evoluem e mesclam as plataformas e suportes das diferentes artes. "Preparar profissionais capazes de dominar narrativas em diferentes contextos de aplicao de enorme importncia, uma vez que as indstrias culturais vm se desenvolvendo de maneira menos concentrada e concentradora e multiplicando suas oportunidades, principalmente para aqueles que sabem escrever, imaginar e colocar suas ideias tanto no papel quanto nas telas", afirmou.