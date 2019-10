Investimentos no aterro sanitário da cidade agilizam triagem em 30%

A prefeitura de Teutônia tem investido em diversas áreas, com o olhar voltado às pessoas. Neste sentido, também foram feitos investimentos no aterro sanitário do município, entre Linha Wink e Linha Geraldo, visando a um espaço mais adequado aos trabalhadores, o que também agilizou em 30% o trabalho de triagem do lixo. Renovação da esteira, cortinamento e troca de piso da Central de Triagem estão entre os investimentos.

Conforme o prefeito, Jonatan Brönstrup, os investimentos na Central de Triagem trazem benefícios imensuráveis. "Com a nova esteira de triagem, é possível um aproveitamento de 30% a mais do que anteriormente. Isso também significa um incremento na renda das mais de 20 famílias associadas à cooperativa que faz esse serviço de triagem no aterro sanitário. Aliás, o trabalho desse pessoal é muito importante para garantir maior vida útil do nosso aterro sanitário", frisa.

Uma das melhorias foi a substituição das lonas das duas esteiras da Central de Triagem, que, juntas, totalizam 69 metros. A lona antiga era velha e já estava danificada, sendo que consertos não seriam mais suficientes. O custo para a substituição das lonas foi de R$ 21.621,00. "Com as esteiras velhas, fazíamos 10 cargas por dia, de forma sofrida. Hoje, a gente faz 14 ou 15 cargas por dias. A cada quatro dias, ganhamos um dia de trabalho, aumentando a nossa produção", explica o presidente da Cootralto, Francisco Santos, cooperativa responsável pela triagem.

Também foi feita a remoção de parte do piso antigo que estava danificado, o que dificultava a funcionalidade operacional do trabalho da cooperativa. Com isso, foi colocado novo piso de concreto armado polido, totalizando um valor de R$ 18.601,26. Com a remoção do piso, também houve necessidade de colocar um novo funil em chapa, responsável por conduzir o lixo para a esteira de triagem, em um investimento de R$ 5.256,00.

A estrutura da Central de Triagem ainda recebeu, ao seu redor, um novo sistema cortinado. Isso possibilita maior proteção aos trabalhadores do local, seja contra o vento frio e as chuvas fortes, seja em dias de sol no verão. O sistema cortinado teve um investimento de R$ 2.860,00. No total, só na Central de Triagem, foram investidos R$ 48.338,26. "São investimentos que se refletem diretamente no trabalho das pessoas que atuam na Central de Triagem. Um trabalho de suma importância que beneficia toda a comunidade teutoniense", afirma a secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Nara Regina Nichterwitz