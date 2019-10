Vencedores de concurso fotográfico são anunciados

Foram conhecidos os ganhadores da 11ª edição do Concurso Fotográfico de Colinas. Com o tema "Arquitetura como arte e história da colonização de Colinas", a iniciativa recebeu 72 imagens, inscritas por 10 participantes. As fotos estão expostas no saguão de entrada do Centro Administrativo Municipal. O primeiro lugar ficou com Giseli Schmidt, com o título "O entardecer da vida no campo". A imagem foi capturada na Linha Ano Bom. O segundo lugar foi para Angélica Pott, com o título "Bauernmalerei - resquícios de uma arte trazida pelos imigrantes alemães" com a fotografia feita na Linha Roncadozinho. Greice Alana Scheibler levou o título de terceiro lugar com a imagem "Luz e arte para iluminar a noite", por meio de uma fotografia feita na rua Doutor Parobé. A melhor fotografia receberá R$ 600,00; a segunda melhor 450,00; e a terceira R$ 300,00.