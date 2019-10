Prefeitura pagará o 13º salário integral na segunda-feira

A organização financeira da prefeitura de Imbé vem rendendo bons frutos para moradores, veranistas e servidores municipais. Com equilíbrio econômico, pela primeira vez na história, a prefeitura quitará o 13° salário dos trabalhadores do Executivo ainda em outubro, no dia 28, segunda-feira quase dois meses antes da data-limite prevista na legislação brasileira - 20 de dezembro. Os salários relativos ao mês de outubro serão integralmente pagos no dia 31 de outubro.

Em reunião no Centro Administrativo, o prefeito Pierre Emerim concluiu os cálculos e enviou o projeto de lei à Câmara de Vereadores. O Legislativo votará, em caráter de urgência, a autorização legal para adiantar o pagamento. Os vereadores da base do governo já sinalizaram apoio à matéria.

Conforme Pierre, a decisão é histórica e impactará o funcionalismo de forma positiva. "É a primeira vez que um governo em Imbé paga o 13° de salário de forma integral com tanta antecedência. Uma medida altamente positiva que injetará recursos direta e indiretamente no comércio local e em outros setores", avalia o prefeito. Ele também destaca que os servidores que optarem pelo pagamento da segunda parcela ou do valor integral na data inicialmente prevista podem solicitar a manutenção da previsão via protocolo.

Já o vice-prefeito Ique Vedovato reforça que a medida é uma vitória do governo municipal, fruto da responsabilidade econômica implantada em 2013. "O funcionalismo entendeu nossa luta e abraçou a causa. Hoje, nosso quadro conta com funcionários comprometidos com o serviço público motivados a trabalhar", finaliza.