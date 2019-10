Após cadastro, moradores começam a receber telhas

Mais de cinco mil telhas foram entregues para as famílias que tiveram suas residências danificadas pela queda de granizo em Lagoa Vermelha. Além das entregas, equipes de voluntários estão realizando a reconstrução dos telhados, principalmente para pessoas que não possuem condições realizar o trabalho nas coberturas de suas casas. Mais de quatro mil residências foram danificadas pela chuva de granizo. Ao todo, os repasses de Lagoa Vermelha chegaram a R$ 20 mil na compra das telhas.

Um dos munícipes que sofreu prejuízos com a queda de granizo, Osmar Rodrigues, do bairro Boa Vista disse que a doação de telhas é importante para as pessoas que não possuem condições financeiras para a compra. "Ninguém têm condições de chegar na loja e comprar tudo à vista. Eu acho que ajuda é bem-vinda, por exemplo aqui vai faltar algumas telhas, mas vai faltar menos", diz Osmar. "O povo de Lagoa Vermelha está sendo muito comunitário", diz emocionada a moradora do bairro Oliveira, Terezinha do Nascimento. Ela conta que necessitou de ajuda e recebeu doações de alimentos e roupas.

"Eu acredito que somente quem passa por uma dor sabe o tamanho dela", enfatiza o secretário de obras e viação, Eder Piardi. Em agosto de 2017, outra tempestade de granizo atingiu Lagoa Vermelha e 2,5 mil residências foram afetadas. "Em 2017, o município inteiro se abraçou aos moradores atingidos, e dessa forma, conseguimos reconstruir. Dessa forma, agora não é diferente". O objetivo é normalizar o mais rápido possível a vida das famílias que tiveram prejuízo materiais, de acordo com Piardi. Equipes de voluntários estão ajudando quem não têm condições de reconstruir suas casas, como idosos e acamados, ilustra o secretário.