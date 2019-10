Espaço alternativo para tratamentos é inaugurado na cidade

Um espaço que reúne recursos terapêuticos alternativo de saúde, baseados em conhecimentos tradicionais, com massagem, homeopatia, fitoterapia, ioga, reiki, cromoterapia a acupuntura. Essa é a proposta do Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares (Cerpics), que foi inaugurado nesta semana, em Esteio. O local, que vai ofertar, ainda, dança circular e musicoterapia, atende junto ao Centro de Atenção Psicossocial Aquarela, na rua dos Ferroviários.

O Cerpics reúne recursos terapêuticos alternativos de saúde baseados em conhecimentos tradicionais. O local conta com salas para atender aos pacientes, além de um espaço com acessibilidade, e também terá dança circular e musicoterapia. Antes de ter um espaço próprio, as práticas já são proporcionadas em algumas unidades básicas de saúde e também no Centro Integrado de Atenção em Saúde (Cias).

O acesso ao serviço ocorre através de encaminhamento pela rede de atenção básica, por meio de consultas nas unidades de saúde. As práticas integrativas e complementares não substituem o tratamento tradicional. Elas são um adicional no tratamento e indicadas por profissionais específicos conforme as necessidades de cada caso. Conforme o Ministério da Saúde, essas atividades são reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que orienta a adoção delas nos sistemas nacionais de saúde.

Em sua fala, o prefeito Leonardo Pascoal destacou a importância das práticas integradas complementares como medidas que trabalham com a prevenção e não com o combate à doença. Pascoal destacou o trabalho de toda a equipe da secretaria municipal de Saúde na construção do projeto. "Este é um serviço que já existia, mas agora num espaço muito melhor, pensado com muito carinho, para atender com qualidade às pessoas da nossa comunidade", destacou.