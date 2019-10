CAXIAS DO SUL Notícia da edição impressa de 23/10/2019. Alterada em 25/10 às 03h00min Após receber 5,6 mil inscrições, secretaria utilizará dados para definir estratégias contra déficit habitacional

A secretaria municipal da Habitação encerrou o prazo de cadastramento para programas habitacionais. Desde outubro de 2018, os interessados em participar de programas federais e municipais, como o Minha Casa Minha Vida e o Funcap (Fundo da Casa Popular), por exemplo, puderam fazer a solicitação. No total, foram 5.620 inscritos.

Além de registrar os interessados, esse número permite que o município conheça o déficit habitacional atualizado do município. No último cadastramento, realizado em 2014, cerca de 9 mil pessoas estavam na fila de espera para financiamento de uma moradia. "Agora, entendemos que esse número representa, oficialmente, o déficit habitacional de Caxias do Sul. E o cadastro foi imprescindível para que essas pessoas estejam aptas a participar de programas habitacionais", destacou o secretário da Habitação, Claudir Bittencourt.

Neste ano, o cadastro estava disponível apenas pelo site da prefeitura, sendo necessário informar nome completo, data de nascimento, CPF e renda de todos os membros do núcleo familiar, além do endereço completo. Desde junho deste ano, a secretaria estava realizando atendimento presencial para efetuar o cadastro de pessoas que não possuíam acesso à internet.

Todos que atualizaram suas informações ou efetuaram novo cadastro estão aptos a participar de um próximo sorteio de unidades habitacionais. Os critérios socieconômicos dos programas serão de acordo com o edital publicado no momento em que houver empreendimento disponível. É importante lembrar que mesmo as pessoas que já participaram de sorteios anteriores precisavam atualizar seus cadastros.