SANTA CRUZ DO SUL Notcia da edio impressa de 22/10/2019. Alterada em 22/10 s 03h00min Oktoberfest finaliza festejos com mas de 120 mil visitantes no parque

Durante 12 dias, Santa Cruz do Sul evidencioua cultura germnicana 35 Oktoberfest, considerada a maior festa alem do Rio Grande do Sul. Organizada pela Associao de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul, em parceria com o municpio, a festa reuniu um pblico visitante superior a 126 mil pessoas at a tarde deste domingo. Em 2018, foram 130,7 mil pagantes.

Os nmeros preliminares do evento, que iniciou dia 9 de outubro, foram apresentados pelo presidente da associao, Lo Henrique Schwingel. Os nmeros finais de pblico e de consumo de bebidas e alimentos da 35 Oktoberfest sero divulgados no decorrer da prxima semana. J a prestao de contas financeira do evento ocorre na primeira quinzena de janeiro de 2020.

Depois de registrar mais de 54 mil pagantes nos quatro primeiros dias de cobrana de ingressos - marcados pela temperatura elevada - a 35 Oktoberfest enfrentou uma semana de tempo instvel, mas que no comprometeu o fluxo de pblico total do evento. O maior pblico da semana foi registrado na tera-feira, dia dedicado Maturidade Ativa, com entrada franca para maiores de 55 anos. Este dia contabilizou um pblico visitante de 20 mil pessoas.

J o maior pblico dirio registrado nesta edio da Oktoberfest ficou para a sexta-feira passada. Alm das 14 mil pessoas que estiveram na Arena de Shows para prestigiar as apresentaes com os cantores Marlia Mendona e Dilsinho, o parque ainda contabilizou cerca de 16 mil pessoas prestigiando as outras atraes programadas para animar os visitantes. "Ficamos felizes em registrar o maior pblico de shows em Arena, com ingressos esgotados antecipadamente", destacou Schwingel. O pblico nos shows chegou a casa de 30 mil pessoas.