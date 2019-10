Prefeitura divulga relatório sobre estragos da chuva de granizo

Foi divulgado o relatório geral com informações sobre a queda de granizo, que ocorreu na quinta-feira, em Lagoa Vermelha. Cerca de quatro mil residências foram danificadas, além de 30 pessoas que estão abrigadas em alojamentos do Município e 252 estão em casas de parentes e amigos. No momento está sendo realizado o cadastramento para quem necessita de doação de telhas. As doações estão sendo concentradas para distribuição no ginásio Adolfo Stella.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Admilson Ferreira, 1087 crianças e adolescentes estão sem aulas, cinco escolas municipais precisaram ser interditadas devido aos telhados danificados. A secretaria municipal de Obras e Viação também foi atingida, sendo que essa será uma das secretarias que fará a entrega das telhas em breve. As estradas do município sofreram com a queda de granizo. "São 160 quilômetros de estradas que precisam ser recuperadas, devido a intensidade da chuva, pois em 30 minutos choveu mais de 50 milímetros", explica Admilson. O coordenador ressalta que o cadastramento é importante para que os cidadãos possam receber as telhas que serão encaminhadas para o município através das doações.

O prefeito Gustavo Bonotto disse que, por meio do trabalho voluntario, quase duas mil pessoas foram atendidas com doações de roupas, alimentos, materiais de limpeza e higiene, colchões e cobertores. "O momento é de solidariedade, e por isso agradeço a quem pode ajudar. A situação é delicada, bastante famílias tiveram perdas significativas e demorarão meses para recuperar o seu estilo de vida normal".

De acordo com Bonotto, cerca de 800 famílias já foram atendidas nos cinco pontos de cadastramento para a solicitação de telhas. "Essas famílias já estão sendo atendidas pelas assistentes sociais de Lagoa Vermelha e, também, dos municípios da região", relata. O prefeito salienta que as visitas são fundamentais para que as pessoas recebam as telhas.

Quem não conseguiu fazer o cadastro pode se deslocar até a prefeitura, a partir das 8h e fazer a sua solicitação, para isso é preciso estar portando o documento de identidade, comprovante de residência, número do NIS ou PIS. O prefeito frisa que as telhas não são para a totalidade dos estragos nas residências, mas sim, um auxílio para a reconstrução das mesmas. "É uma ocasião delicada, de consternação, mas temos certeza de que com fé, compaixão, empatia e solidariedade, de Lagoa Vermelha e de toda a região, e do Estado do Rio Grande do Sul, nós iremos superar mais esse desafio", destaca Bonotto.