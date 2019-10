CAXIAS DO SUL Notícia da edição impressa de 22/10/2019. Alterada em 22/10 às 03h00min Mutirão recolhe 100 toneladas de lixo no loteamento Canyon

Equipes da secretaria de Obras e Serviços Públicos de Caxias do Sul atuaram em toda a cidade após o temporal que atingiu o município no fim da semana passada. O sistema de drenagem municipal trabalhou satisfatoriamente, com ocorrências pontuais em áreas propícias para acúmulo, construções sobre as redes de drenagem ou abaixo do nível da rua. Um dos pontos recorrentes foi na rua da Felicidade, no loteamento Canyon. Somente nesse local, foram retirados mais de 100 toneladas de entulhos junto à tubulação.

Conforme monitoramento, choveram 23 milímetros em apenas 10 minutos, quantidade que ultrapassa os parâmetros considerados razoáveis pelo município. A secretaria atuou principalmente na limpeza da sujeira retida no sistema de drenagem, removendo o lixo acumulado nas caixas coletoras. Além disso, estão sendo feitos consertos em redes e vias. Os serviços foram executados em diferentes regiões, especialmente no loteamento Canyon e em 10 bairros da cidade.

"O nível de água subiu momentaneamente em pontos isolados de diversos locais de Caxias, até nos mais altos da cidade. As bocas de lobo, tubulações e galerias estão limpas, conferidas e funcionando perfeitamente, o que minimiza extremamente as consequências dessas ocorrências pontuais. Reforçamos que a comunidade não deve descartar lixo nas ruas, pois isso pode interferir no sistema de drenagem e comprometer o esforço que temos em manter tudo funcionando", salienta o engenheiro Leandro Pavan, secretário de Obras e Serviços Públicos.

A rua da Felicidade está em área irregular. Entretanto, a fim de atender os moradores, uma equipe da prefeitura restabeleceu a drenagem pluvial e o sistema viário, fazendo a limpeza do lixo espalhado. O trecho demanda constantes obras de limpeza da tubulação, uma vez que a comunidade continua a descartar todo tipo de resíduo orgânico e seletivo junto ao sistema de drenagem, ocasionando entupimentos.