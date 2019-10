Em evento, Maia defende reformas para retomada do crescimento

Pelotasrecebeu, na sexta-feira, o presidente da Cmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para debater sobre os caminhos do desenvolvimento nacional e seu reflexo na regio Sul do Estado. A vinda do parlamentar foi organizada pelo deputado federal Daniel Trzeciak e prestigiada pela prefeita Paula Mascarenhas e demais autoridades e lideranas na Universidade Catlica de Pelotas.

A crise financeira que afeta o pas, a necessidade de reformas administrativa, da previdncia e do sistema tributrios foram alguns dos pontos levantados pelo presidente do Legislativo. Entre as pautas regionais, a concluso das obras de duplicao da BR-116 se manteve como o grande pleito, j parte da agenda de Maia que, todavia, ressaltou as dificuldades encontradas nas contas pblicas federais, com crescimento de despesas anual de cerca de R$ 70 bilhes.

Maia defendeu a reforma tributria para combater a desigualdade e enfrentar o colapso social e da administrao pblica. "Do ponto de vista estrutural, esta a reforma mais complexa e mais importante", apontou. O presidente da Cmara disse que a crise estrutural do Estado brasileiro motivada pelos sistemas previdencirio e tributrio, que transferem a renda para quem ganha mais. "No regime tributrio, quanto maior a sua renda, menos imposto pago.A carga tributria brasileira muito alta para a rendagerada pelos trabalhadores", comentou.

A prefeita Paula foi a primeira a questionar o deputado, e voltou sua ateno reviso do pacto federativo. A gestora defendeu uma maior autonomia dos municpios, com um novo modelo de repartio dos tributos voltado ampliao do investimento na rea social e de servios diretos aos cidados."O pacto federativo fundamental, mas primeiro a gente tem que superar essas reformas que vo garantir o limite das despesas do governo federal e, posteriormente, ver o crescimento econmico e da receita. Para rea de assistncia, sade, educao, infraestrutura, fundamental essa retomada", respondeu Maia ao questionamento da gestora, acrescentando a necessidade de organizao das contas pblicas.

Conforme a prefeita, o pas precisa de mais equilbrio e racionalidade para que possa voltar a crescer e assegurar um futuro melhor para todos. Rodrigo Maia enfatizou que o papel dos parlamentares reorganizar o Estado brasileiro, com mais modernidade, eficincia e qualidade. "Precisamos simplificar o sistema para crescer com sustentabilidade e atrair investimentos para alavancar a economia", disse.