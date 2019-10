Prefeitura apresenta LOA em audiência pública

Nesta terça-feira, a prefeitura vai detalhar aos esteienses o orçamento para o próximo ano. A audiência pública que vai apresentar os números da Lei Orçamentária Anual (LOA), a ser enviada para apreciação e aprovação da Câmara de Vereadores, será realizada às 17h no Salão Nobre da Prefeitura. O orçamento do próximo ano prevê R$ 390,3 milhões para os poderes Executivo e Legislativo. A Administração Municipal terá à disposição para investimento, custeio, pagamento de servidores e de dívidas, entre outras obrigações, um total de R$ 274,06 milhões. A Câmara ficará com R$ 8,95 milhões. Outros R$ 37,78 milhões serão destinados para o Prev-Esteio, o regime de previdência próprio dos servidores municipais. A partir deste ano, os valores repassados à Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio (Hospital São Camilo) passam a integrar a LOA. Para esta rubrica, serão destinados R$ 69,5 milhões.