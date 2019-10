Ultramaratona desafia competidores do Chuí ao Cassino

O litoral sul do Estado recebe, em novembro, um evento para desafiar corredores do Brasil e de pelo menos seis outros países. A ultramaratona Extremo Sul, que chega na quarta edição neste ano, reúne atletas de todos os biotipos em busca do mesmo objetivo: vencer os 226 quilômetros projetados do percurso dentro do tempo de 54 horas. A prova terá início na Barra do Chuí, fronteira com o Uruguai, e cruzará toda a faixa litorânea até chegar na Praia do Cassino, em Rio Grande. O percurso será feito no formato non-stop, ou seja, sem paradas - incluindo à noite. A prova se iniciará dia 14, com fim previsto para o dia 16.

Desde a sua primeira edição, a prova já recebeu mais de 200 participantes em suas quatro edições. O intuito da organização é de proporcionar uma experiência somatória na vida dos participantes, tanto no lado pessoal como no espiritual, proporcionando uma experiência de vida única e indo muito além de uma competição. O português Paulo Alexandre Garcia, coordenador da ultramaratona, em visita ao Jornal Cidades, disse que o evento é uma mistura de experiência turística e desafio para os corredores. "O percurso chama a atenção pelo tamanho, mas também pela beleza. Vamos cruzar paisagens pouco exploradas e que se tornam visíveis a partir do evento", explica.

Ele conta que, diferentemente do imaginado, o perfil dos atletas que disputam essa prova é bastante variado. A média de idade dos competidores é de 46 anos. "Há os magrinhos, há os com barriguinha, temos pessoas de 70 anos, outras mais novas... Não existe um padrão", afirma Garcia. Para ele, o principal objetivo é vencer desafios pessoais, como superar limites do cansaço, do sono e da fome. A organização trabalha com 30 participantes para a edição deste ano, e todo o percurso é feito com supervisão médica e de segurança, além de postos para alimentação e hidratação. O tempo de descanso e a estratégia de corrida é definida por cada atleta.

A escolha pela data, em meados de novembro, também é justificada pelas condições climáticas. Na edição passada, a ultramaratona precisou ser interrompida com 120 quilômetros de percurso completo, devido à chuva e ao vento. Em caso de novas tempestades, uma nova interferência pode ser feita. "Prezamos sempre pela segurança dos competidores. Alguns ficam decepcionados por não conseguir chegar ao fim, mas temos uma obrigação maior", atesta o coordenador.

A prova é prestigiada por competidores de todas as partes do Brasil e do mundo, entre eles, atletas da Argentina, do Uruguai, do Equador, do México, de Portugal e da França. A aventura faz com que os participantes tenham como fiel aliada a própria mente, bem como a singular experiência de observar e sentir as belas paisagens litorâneas, sua fauna e flora, percorrendo assim cartões postais desconhecidos pela maioria do público, como, por exemplo, o Farol do Albardão, construído em 1909 para complementar a iluminação da costa e o famoso Navio Altair, naufragado após uma forte tempestade em 1976. Neste ano, além da largada ser diferente, iniciando pela Barra do Chuí ao invés dos Molhes da Barra do Cassino, como tradicionalmente aconteceu nas últimas quatro edições da prova, a chegada será marcada por uma grande festa.

Em busca de um novo recorde mundial, o ultramaratonista gaúcho Vladmi Virgílio dos Santos, tem presença confirmada este ano na competição. Deficiente visual, em 2016 ele bateu um recorde mundial como corredor sem guia, percorrendo 69 quilômetros, sendo o maior percurso autônomo no mundo. "O meu sentimento de tentar bater um recorde aqui no Extremo Sul, no solo da minha terra é o que mais me motiva. Eu quero ver se coloco meu País, meu Estado e minha cidade no cenário mundial. Sou movido a desafios. Se dizem que é impossível eu darei um jeito de fazer', comentou Santos que acredita que a prova será muito difícil.

As inscrições para a Extremo Sul ainda estão disponíveis e podem ser preenchidas até o dia 31 de outubro, pelo site https://extremo-sul.com. Os interessados podem ter acesso a todas as informações necessárias pelo site da competição ou pelo e-mail info@extremo-sul.com. A prova está limitada a 80 participantes.