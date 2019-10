Hospital São Roque realiza primeiro transplante de córnea

Desde maio deste ano, o Hospital São Roque, em Carlos Barbosa, realiza os mais diferentes procedimentos cirúrgicos na área da Oftalmologia. Recentemente a instituição foi homologada pela Central de Transplantantes do Estado, ficando apta para realizar a captação e transplante de córneas Neste mês, aconteceu o primeiro transplante de córnea, beneficiando o agricultor Carlos Antônio Rech, que mora no interior de Caxias do Sul.

O procedimento foi realizado pelo médico Gino Neira Del Ben, que responde pelo serviço de oftalmologia no Hospital São Roque. O paciente já tinha realizado um transplante de córnea há cinco anos, após ter sua visão prejudicada por um fungo. "Na primeira vez, fiz a cirurgia no Hospital Tacchini e tudo transcorreu com sucesso. Há uns dois anos comecei a ter problemas novamente, mas demorei um pouco mais para consultar. Quando visitei o doutor, não tive outra opção, se não fazer transplante", relata o paciente, que ficou três meses na fila de espera.

Ao receber a ligação confirmando a doação de uma córnea, o agricultor surpreendeu-se ao ouvir do seu médico que o procedimento ocorreria no Hospital São Roque. "Nunca tinha ido ao São Roque e essa foi uma experiência muito positiva. Fiquei surpreso com atendimento, que foi muito especial, não só comigo, mas com outras pessoas. Foi maravilhoso", elogia.

Inaugurado em abril, o Centro Oftalmológico do Hospital São Roque recebeu investimentos em torno de R$ 500 mil, agregando ao Hospital São Roque o que há de melhor em serviços de oftalmologia. "Temos uma estrutura formidável em termos de organização, recepção aos pacientes e aparelhos modernos que garantem a segurança dos pacientes. Neste caso, especificamente, isso mostra o quanto estamos preparados para novos desafios", garante o médico oftalmologista.