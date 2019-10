Parque tecnológico da cidade passa a integrar ação estadual

O Pelotas Parque Tecnológico recebeu o evento Marco Zero do Inova RS na cidade. O lançamento do programa estadual no município, que integra um dos oito ecossistemas de inovação previstos no projeto, foi realizado pelo governador Eduardo Leite e o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, Luís Lamb, e acompanhado pela prefeita Paula Mascarenhas e demais autoridades.

Conforme Leite, o Inova RS foi criado para incluir o Rio Grande do Sul no mapa global da inovação. Para isso, a iniciativa prevê uma articulação entre governo, universidades, empresas e sociedade: a chamada quádrupla hélice da inovação. Segundo o governador, tendo em vista as mudanças profundas na economia, o desenvolvimento, nos tempos atuais, está diretamente conectado à inovação e à tecnologia, grandes fontes de riqueza.

Em sua fala, a prefeita Paula lembrou que tanto Pelotas quanto Rio Grande contam com um vasto campo acadêmico, capaz de produzir muito conhecimento e desenvolver tecnologias inovadoras. "Sabemos o tanto de talentos que temos aqui na região, conhecemos o nosso potencial e o quanto podemos produzir ao nos unirmos. O Inova RS era o que faltava para que houvesse um alinhamento de estratégias em todo o Estado. Não tenho dúvida que com que esse estímulo, todos nós vamos crescer", afirmou a prefeita.

A partir da construção de parcerias estratégicas entre a sociedade organizada, setores empresarial, acadêmico e governamental, o InovaRS é a primeira iniciativa da atual gestão em prol da inovação tecnológica. O programa prevê oito ecossistemas de inovação localizados nas regiões Metropolitana e Litoral Norte; Sul; Fronteira Oeste e Campanha; Central; Noroeste e Missões; Produção e Norte; Serra e Hortênsias; e Vales, com foco nas atividades empreendedoras inerentes a cada área. A finalidade é tornar o Estado um lugar capaz de gerar, reter e atrair empreendedores, negócios e investimentos alicerçados na tecnologia e no conhecimento