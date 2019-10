Prefeitura implementa projeto de informatização na área da saúde

A tecnologia aliada à qualificação do atendimento em saúde é a meta da prefeitura de Sapucaia do Sul com o projeto de informatização da Rede de Saúde Municipal. O projeto tem o objetivo de qualificar os serviços, utilizando dispositivos de tecnologia da informação e comunicação interligando as unidades de saúde. Agilidade, transparência e acesso a prontuários dos pacientes estão entre as principais vantagens.

Após equipar todos os estabelecimentos de saúde com computadores nas salas e consultórios e conexão à internet, a prefeitura iniciou o processo de implantação do software Sistema G-MUS. A ideia é integrar informações dos pacientes em uma única plataforma. O sistema possui certificação do Conselho Federal de Medicina (CMF) e da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS). Atualmente, a plataforma integra as informações de 70% dos serviços de saúde geridos pela secretaria de Saúde e unidades de saúde de diversas áreas.

Conforme a médica de Saúde da Família, Karina Trindade Tavares, o novo sistema veio para qualificar e facilitar o trabalho já desenvolvido. "Estou gostando bastante do novo sistema pela melhora de acesso no fluxo de informações dos usuários. Com o G-MUS os médicos e enfermeiros podem acompanhar a evolução do paciente e o andamento dos tratamentos. Com o sistema, eu tenho acesso a estes dados, ao prontuário e, assim, posso relacionar os medicamentos e ter uma visão real e ampla de como está o paciente", destacou a médica, que trabalha em uma das unidades.

Além das informações compartilhadas dos usuários, a secretária municipal da Saúde, Roberta Bazzo, apresenta outros benefícios da informatização da rede de saúde. "Com a informatização da rede teremos uma maior otimização dos fluxos de pedidos da Farmácia Municipal e do almoxarifado da saúde, por exemplo. Também evitaremos o acúmulo de papel, as ausências de dados dos pacientes, a dificuldade de monitoramento e rastreamento de informações, entre outros problemas. Haverá uma economia significativa nestas ações", declarou Roberta. Segundo a secretária, o projeto deve ser aprimorado gradativamente, procurando abranger cada vez mais processos.