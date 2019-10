Prefeito tenta evitar migração de serviço de oncologia da Santa Casa para Pelotas

Uma reunião discutiu um tema estratégico para a saúde de Rio Grande: a manutenção dos serviços de oncologia da Santa Casa. De acordo com o secretário municipal da Saúde, Maicon Lemos, em agosto deste ano o serviço foi parcialmente interditado pela Vigilância Sanitária Estadual para ajustes técnicos. Após atender e protocolar todas as providências necessárias, a instituição aguarda a liberação do serviço, que ainda não ocorreu. Caso não seja liberado, a tendência é que o serviço seja direcionado para Pelotas, onde os pacientes aguardam mais de 90 dias para o início do atendimento.

Preocupado com a situação, o prefeito Alexandre Lindenmeyer reuniu lideranças de diversos segmentos da cidade para somar esforços e discutir soluções em relação ao tema. Um ofício foi lido e aprovado pelos presentes e compilou as deliberações coletivas em defesa da manutenção dos serviços de oncologia e será entregue ao governador do estado, Eduardo Leite. De acordo com o documento, é de conhecimento de todos, que as providências encaminhadas pela gestão da Santa Casa do Rio Grande são as maiores já vistas no sentido de regularizar todas as dificuldades enfrentadas na prestação deste importante serviço, garantindo, assim, atendimento público, gratuito e de qualidade aos usuários do SUS, no que tange à saúde especializada, que atende neste município em torno de 300 mil habitantes .O texto ressalta, ainda, que "os equipamentos de oncologia da Santa Casa do Rio Grande são considerados modernos, bem como sua estrutura de funcionamento, tida como muito boa comparativamente as demais existentes no Estado".

Lindenmeyer não concorda com a possibilidade de migração dos serviços para Pelotas e pede a sensibilidade do governador em relação ao pleito coletivo. "Esse serviço é prestado há algumas décadas pelo hospital de forma muito qualificada, salvando muitas vidas. Não há qualquer justificativa para essa migração de serviço para a cidade vizinha. A Santa Casa do Rio Grande merece preservar o serviço de oncologia pela sua história, pelas pessoas que aqui vivem e por outras tantas que usufruem desse serviço em toda a região sul", afirmou o prefeito.

O governo estadual, a partir da notificação, deve avaliar as medidas nos próximos dias. A Santa Casa de Rio Grande é um dos hospitais que têm sofrido com o atraso nos repasses de verbas que atingem outras instituições de saúde do Rio Grande do Sul há bastante tempo.