Mutirão irá aumentar oferta de mamografias até dezembro

Dentro das ações do Outubro Rosa, a secretaria municipal da Saúde realizará a partir da segunda-feira um mutirão de mamografia. Durante dois meses, o número de mamografia será ampliado, passando das 229 realizadas no mês para 520/mês. O objetivo da ação é agilizar a realização dos exames e diminuir a lista de espera existente no município. De acordo com a titular da pasta, Roberta Bazzo, a estimativa é que sejam realizados cerca de 29 exames de mamografias por dia. "Os exames são essenciais e a administração municipal não mediu esforços para oportunizar este mutirão e dar esta atenção especial às mulheres sapucaienses. Quanto mais cedo se descobre a doença, mais cedo se inicia o tratamento e há mais chance de cura", disse Roberta. Os exames de mamografias serão realizados no Hospital Municipal Getúlio Vargas, mediante agendamento após consulta nas unidades. As pessoas devem consultar, primeiramente, nas suas unidades de saúde referência para verificar a necessidade do exame.