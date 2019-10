Com expectativa de voos à Capital, aeroporto recebe melhorias diversas

Equipes da secretaria municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito estão trabalhando para promover melhorias na pista e no prédio do aeroporto João Manoel. Uma das finalidades é garantir condições adequadas para que, a partir de 21 de novembro, sejam retomados os serviços de linha área regular entre São Borja e Porto Alegre. A conexão está suspensa há mais de 50 anos e agora será operada pela empresa Two Flex, em parceria com a Gol Linhas Aérea.

A partir desta semana, as equipes da Infraestrutura municipal farão consertos na pista do terminal aéreo, eliminando pequenos buracos, desníveis e ondulações. Quando necessário, também haverá correções do sistema de drenagem, assim como será refeita toda a sinalização no local. O coordenador da secretaria de Infraestrutura, Mário Porto, informa que também serão realizados reparos no prédio do aeroporto. O trabalho abrangerá a sala de embarque e desembarques, os banheiros e a área externa.

Há algumas semanas, foram feitos aproximadamente quatro quilômetros de valas entorno da pista. Porto ressalta que isso em nada compromete a circulação no aeroporto. O objetivo das valas é, principalmente, garantir maior segurança, evitando a invasão de animais ao terminal aéreo. O coordenador da Infraestrutura municipal explica que se trata de uma solução temporária. A previsão é que, com novas futuras obras, haja cercamento do aeroporto e, em consequência, a eliminação das valas.

Em etapa posterior, estão previstos investimentos de mais de R$ 5 milhões em melhorias no local, com verba federal. Técnicos da Infraero, contratados pela prefeitura , serão responsáveis pela execução das obras, que envolverão, além do cercamento, também a repavimentação da pista. Em Brasília, o prefeito Eduardo Bonotto voltou a tratar das obras e da liberação dos recursos federais. O prefeito ressalta, porém, que os reparos que estão sendo feitos pelas equipes municipais já garantem condições para o início das operações da linha aérea no dia 21 de novembro.