Diretor da Comusa presta esclarecimentos acerca da qualidade da água no município

O diretor-geral da Companhia Municipal de Saneamento de Novo Hamburgo, Márcio Lüders, atendeu ao requerimento da Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos sobre a qualidade da água distribuída pela autarquia e sobre as tarifas aplicadas para os usuários. Lüders iniciou a apresentação mostrando a diferença entre as tarifas da Comusa e da Companhia Rio-grandense de Saneamento (Corsan), principal empresa de saneamento do Estado. "Temos uma diferença de 9,8% em relação à companhia estadual, atendemos uma porcentagem maior de usuários com a tarifa social, mesmo tendo um número muito inferior de economias atendidas. Nossa tarifa, definitivamente, não é a maior do Estado", destacou.

Ele também falou sobre os principais problemas enfrentados pela Comusa em relação a vazamentos em Novo Hamburgo. "Tivemos um grande vazamento no dia 11 de outubro, onde uma adutora rompeu no bairro Canudos, em um lugar de difícil acesso para nossa equipe. Trabalhamos por 11 horas para resolver esse problema que afetou diversos bairros, e essa é uma realidade ainda recorrente devido às antigas redes da cidade", afirmou. Outro ponto levantado pelo diretor-geral foi sobre os problemas com a turbidez da água e os motivos que podem causar a situação. "Quando consertamos um vazamento ou uma ruptura, muitas vezes é impossível impedir a água com barro de entrar no cano. Nesses casos, a população deve comunicar a situação. Infelizmente, não dispomos de uma equipe para averiguar todas as denúncias em redes sociais", disse o diretor.

Lüders ainda aproveitou a oportunidade para reafirmar que a água sempre deixa a Estação de Tratamento de Água (ETA) com condições de potabilidade. "Temos um laboratório certificado, prêmios nacionais pelo nosso tratamento da água, analisamos ela de hora em hora para garantir a qualidade segundo portaria do Ministério da Saúde. O tratamento é feito por servidores com especialização em suas áreas e anos de conhecimento que fazem esse trabalho", reiterou.