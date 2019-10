Workshop debate alternativas para descarte de resíduos

Com o objetivo de buscar alternativas para uma maior proteção do meio ambiente das praias do litoral norte gaúcho, a Associação de Condomínios de Xangri-lá (ACX) realiza, no dia 26 de outubro, o workshop "Soluções sustentáveis energéticas e destino de resíduos sólidos para os condomínios horizontais do litoral norte". Segundo o presidente da ACX, Wolfgang Trein, essa temática é indispensável nos dias atuais para provocar a população para uma transformação do passivo socioambiental. O evento também vai debater a necessidade da elaboração de um programa que dê atenção especial à separação qualificada do lixo produzido no âmbito dos condomínios. A partir desse encontro, que deve reunir síndicos, moradores, veranistas e representantes do poder público, a ideia será desenvolver estudos para a elaboração de um novo sistema de destinação e armazenagem de resíduos sólidos também para as demais cidades da região litorânea.