Projeto integra profissionais e estudantes em debate

A partir desta sexta-feira, o Conversa de Professor, um dos cinco projetos permanentes da Fundação Ecarta, chega a Canoas para três encontros dirigidos a professores, coordenadores pedagógicos, estudantes de pedagogia e demais interessados sobre capacidade de expressão do professor, desenvolvimento na primeiríssima infância e a imagem da criança na mídia e redes sociais. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo telefone (51) 3463-3401. As atividades acontecem no Centro de Capacitação, Educação Inclusiva e Acessibilidade, no bairro Mathias Velho, a partir das 9h. Para garantir certificado, é necessário participar dos três encontros. Os outros dois encontros estão programados para ocorrer nos dias 22/11 e 06/12