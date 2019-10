Com a presença de voluntários da cidade e decoração típica, Oktoberfest começa nesta sexta-feira

Considerada uma das maiores festas germânicas do Estado, a Oktoberfest de Igrejinha terá abertura oficial nesta sexta-feira. Desde 1988 a comunidade realiza o evento. Três mil voluntários, da cidade e região, trabalham para celebrar a cultura germânica através de shows musicais, gastronomia tradicional, produtos coloniais, chope, jogos germânicos, mostras culturais, desfiles e bandinhas típicas

O governado, Eduardo Leite, confirmou presença na festa. Ele participa da cerimônia oficial que acontece a partir das 17h. A solenidade é aberta apenas para autoridades, imprensa, comitiva do evento e convidados. Os portões do Parque de Eventos Almiro Grings serão abertos ao público às 19h, quando os acordes das bandinhas terão início nos cinco palcos do evento. Quem vive ou passa por Igrejinha já está contagiado pelo clima colorido e festivo da Oktoberfest. A cidade veste as cores da bandeira da alemã para o início de mais uma edição da festa germânica mais alegre do Brasil.

Neste ano, o reaproveitamento de materiais em madeira, como pallets e caixas de frutas e verduras, resultou na confecção de totens com palavras relacionadas à Oktober, mesclando o português e o alemão pelas ruas centrais da cidade, decoração que também estará espalhada pelo parque. Outra novidade é o projeto de paisagismo, que conta com a presença de muito verde, em natureza viva e artificial. Tecidos e bandeirinhas complementam a decoração dos ambientes já conhecidos pelos visitantes, pintando a cidade de vermelho, amarelo e preto.

Além das atrações típicas, estão previstos shows nacionais. Nesta sexta-feira, a cantora Anitta sobe ao palco principal para animar os fãs com sucessos consagrados. No sábado, as bandas Choppão e San Marino farão a gravação dos seus novos DVD's no parque. Já no domingo, é a vez do dj Alok animar os amantes da música eletrônica. Os ingressos podem ser comprados pelo site oficial do evento. Em alguns períodos, os visitantes poderão também contar com ofertas, como rodadas de chopp em dobro.

No parque, há estacionamento, e linhas da empresa Citral terão itinerário exclusivo até a rodoviária da Oktoberfest. Ônibus diretos e semi-diretos sairão de Campo Bom, Canela, Gramado, Novo Hamburgo, Parobé, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapiranga, Taquara e Três Coroas até a cidade.