Executivo venderá imóveis para investir em novas obras

O prefeito João Alfredo Bertolucci anunciou que pretende vender imóveis do município para fazer obras públicas. Uma delas é a construção das novas instalações da Escola de Educação Infantil Raio de Sol, na Vila do Sol. A outra, é a completa recuperação de 7,8 quilômetros da RS 373 (ligação Várzea Grande - Serra Grande). O projeto de lei, que solicita autorização legislativa para vender os imóveis, já tramita na Câmara Municipal. A expectativa do Executivo é de arrecadar R$ 6,5 milhões com as vendas.

Segundo o prefeito, no caso da RS-373, a decisão foi tomada em função da incapacidade financeira do Estado e da precariedade da rodovia estadual, uma ameça constante aos usuários. "Já reivindicamos em mais de 10 oportunidades a obra, que é de responsabilidade do governo do Estado, mas nunca fomos atendidos. Pretendemos, com a venda dos imóveis, investir ao redor de R$ 5 milhões para recuperar o trajeto", disse. A recuperação da RS 373 também contemplará rótulas de acesso ao Loteamento Mazzurana e Loteamento Celita, que estão localizados ao longo da rodovia.

No caso da Raio de Sol, o prefeito explicou que o prédio antigo está condenado (era uma fábrica de móveis), e que só uma obra nova pode resolver o problema. De acordo com projeções, o investimento na escola será de R$ 1,5 milhão. Conforme a secretária de Governança e Desenvolvimento Integrado, Simone Bender, a construção ocupará uma área de terras nas imediações da Escola Nossa Senhora de Fátima, e deve abrigar aproximadamente 80 crianças.

Paralelamente à tramitação do projeto de lei na Câmara Municipal, estão sendo elaborados os projetos executivos das obras que deverão sair do papel. "Precisamos da colaboração e sensibilidade dos vereadores. Quanto mais rápido eles votarem o projeto de lei, mais rápido as obras poderão ser concluídas", avaliou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Flávio Souza.