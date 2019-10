Ruas do Cassino recebem obras asfálticas e de drenagem

Está concluída mais uma obra de pavimentação e drenagem no balneário Cassino. A ação de infraestrutura foi realizada na rua Luiz Germano, entre as ruas Lisboa e Buenos Aires, e compreende a um trecho de cerca de 900 metros quadrados de via. De acordo com informações da secretaria de Município do Cassino (SMC), a iniciativa faz parte do Programa de Pavimentação Comunitária (PPC), instituído em agosto de 2014. A legislação prevê a execução de obras e serviços de pavimentação de vias e logradouros públicos, em parceria a ser firmada entre os proprietários, promitentes compradores ou possuidores de imóveis no âmbito do município. Neste sentido, 22 moradores da respectiva via aderiram ao programa e em conjunto com a prefeitura municipal do Rio Grande viabilizaram a melhoria naquela localidade. A prefeitura elaborou o projeto, realizou a drenagem, a colocação de meio-fio, a limpeza e o nivelamento da via, com a utilização do seu maquinário.