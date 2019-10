Tacchini reduz tempo de atendimento aos pacientes do hospital

H dois anos, todas as pessoas que ligam para o Hospital Tacchini, de Bento Gonalves, so atendidas pelos profissionais da central de atendimento. So eles que, diariamente, primam por oferecer um atendimento de excelncia, que neste perodo, vem se consolidando como uma alternativa para aqueles que buscam informaes sobre acessos aos servios, agendamentos e procedimentos de diferentes tipos.Entre setembro de 2017 e setembro de 2019, a Central recebeu 620.997 ligaes atravs do telefone. No Whatsapp,51,7 mil mensagens foram recebidas.

Em dois anos, mais de 700 mil atendimentos foram prestados e o fato de centralizar toda a demanda em um nico canal tem sido um dos motivos para o aumento da satisfao de clientes, pacientes e demais pessoas que contatam esse servio, relata o gerente de relaes com o mercado do Hospital Tacchini, Humberto Tomazi Godoy.Com a implantao da central, a instituio conseguiu centralizar diversos servios em um nico local, colhendo como resultado a satisfao dos clientes. "Antes da central tnhamos uma telefonista que atendia e distribua as ligaes aos mais diversos setores. Algumas reas contavam com um espao onde alguns funcionrios realizavam atendimento presencial e por telefone. A partir da Central conseguimos organizar e ordenar as demandas, oferecendo atendimento de qualidade e com a devida segurana e a ateno desejadas pelos clientes", conta o gestor.

Paralelo a isso, as equipes que atuam na Central foram capacitadas, passando a ter maior conhecimento de todas as reas do Hospital. "Hoje eles atendem muitas demandas dentro da central. No h um telefonista e, sim, um profissional capaz de agendar e autorizar procedimentos e cirurgias. Esto capacitados para atender nossa demanda e o mercado", reconhece Humberto.