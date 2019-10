Entidades podem adotar e decorar árvores natalinas

Estão abertas as inscrições para as entidades sem fins lucrativos do município interessadas em adotar e decorar as árvores natalinas que ficarão expostas ao redor do lago no Parque Professor Theobaldo Dick, no período do Natal. As inscrições se encerram na segunda-feira. A árvore é fornecida pela prefeitura. A peça tem 2,5 metros de altura, na estrutura metálica, e 904 ramas verdes. A iluminação também será fornecida pela Prefeitura. O custo do material utilizado na árvore natalina ficará a cargo de cada entidade participante. As 25 primeiras entidades inscritas ficarão comprometidas com a decoração de cada árvore, a exemplo do que ocorreu em anos anteriores. As árvores decoradas ficarão expostas entre novembro e janeiro.