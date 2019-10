Veículo equipado com câmeras fará fiscalização na cidade

Cedido em regime de comodato para a prefeitura de Alegrete, foi entregue o automóvel equipado com quatro câmeras de alta definição e tecnologia OCR para identificar placas de veículos na via pública. O diretor da empresa BR Parking, responsável pelo rotativo em Alegrete, Ronaldo Leite, fez a entrega do veículo ao prefeito Márcio Amaral.

Alegrete é a terceira cidade do interior a contar com o serviço de fiscalização por videomonitoramento, depois de Santa Maria e Santa Cruz do Sul. Com amparo em uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que regulamenta a fiscalização por videomonitoramento, o veículo inicialmente irá fiscalizar somente na zona azul, rodando a 20km/h, captando pelo menos 97% das placas dos veículos e enviando as informações para o servidor onde será verificado se há alguma irregularidade. Existindo algum problema, o proprietário do veículo terá dois dias para fazer a regularização. Integrado ao sistema do Detran-RS, as informações geradas pelo veículo de fiscalização por videomonitoramento serão importantes para detectar veículos roubados e licenciamentos atrasados.

O prefeito, ao receber as chaves do veículo, disse que é uma ferramenta importante que vem para somar no trabalho de monitoramento do trânsito e faz parte de um projeto piloto da empresa. O município ganha um parceiro no sentido de um maior controle de veículos que circulam na cidade em que poderão ser detectados os casos de carros roubados ou em situação irregular. Para o secretário de Segurança, Mobilidade e Cidadania, Luciano Pereira, o veículo é de extrema importância para qualificar o serviço prestado pela Guarda Municipal, diante do número deficitário de agentes que torna praticamente impossível a realização de uma fiscalização mais abrangente.