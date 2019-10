Mobilização alerta para descarte correto de resíduos

A mobilização em torno da redução, gestão e encaminhamento correto de resíduos já tem data marcada para ocorrer em 2019. Entre os dias 18 e 27 de outubro, mais de 50 cidades brasileiras realizam a Semana Lixo Zero. A semana tem foco na conscientização de que cada indivíduo é responsável pela solução dos problemas causados pelo lixo. A ideia é mostrar para a sociedade que os recursos públicos usados para gestão e encaminhamento de resíduos poderiam ser investidos em saúde, educação ou infraestrutura. Em Santa Cruz do Sul, o Instituto Lixo Zero está representado pela engenheira ambiental, Débora Leonhardt da Silva. A abertura acontece na sexta-feira, às 14h, na Câmara de Vereadores. "Nossa programação contempla 10 dias de muitas atividades com o objetivo de engajar mais pessoas em uma atitude cidadã responsável. Todos os eventos serão gratuitos, em escolas, instituições, empresas, e abertos a comunidade", diz. A programação completa pode ser vista no site da entidade