Condenação de empresa no MPT será revertida em verbas para sete organizações

O Ministério Público do Trabalho (MPT) reverteu R$ 1,1 milhão para sete organizações de Passo Fundo. O valor decorre de quitação de multa por irregularidades trabalhistas relacionadas à jornada de trabalho. A empresa condenada pagará 24 parcelas mensais.

Foram analisados dados referentes a 43 filiais da empresa, que tem sede em Passo Fundo, tendo sido identificadas irregularidades referentes à extrapolação do limite de horas extras, violação aos intervalos intrajornada e interjornada, violação ao descanso semanal remunerado, sendo que, em relação aos trabalhadores vinculados ao setor de obras da empresa, verificou-se a prática de fraude no registro de jornada. No aspecto, a empresa informou que, durante cinco meses do ano de 2018, foram reformadas 220 unidades da rede.

Foram beneficiadas as seguintes entidades: Lar de Idosos Nossa Senhora da Luz, que fará a aquisição de veículo adaptado com plataforma automática para cadeirantes para atendimento aos idosos; 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar - Seção de Inteligência, que comprará uma viatura discreta para o patrulhamento; 8ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, que receberá uma verba destinada à aquisição de equipamentos para monitoramento eletrônico de rodovias; Associação de Pais e Professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Pasqualini, que investirá o valor destinado à construção de espaço aberto para atividades de leitura e lazer; Associação de Pais e Professores da Escola Municipal de Educação Infantil Margarida Fiori Tognon, que fará a aquisição de brinquedos para instalação de playground externo e interno no educandário; Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança, que utilizará os valores para reformar a quadra esportiva; e Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Passo Fundo, que será contemplada com recursos para construir uma nova sede.