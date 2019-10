Iniciativa quer aproximar familiares e pacientes internados em hospital

A partir desta semana, a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo deu início a um projeto inédito com o objetivo de se aproximar ainda mais dos familiares, acompanhantes e cuidadores de pacientes internados no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Trata-se do Encontro Multidisciplinar, que acontecerá todas as quartas-feiras, às 11h, na Sala da Feevale (junto ao pátio do Hospital). "Com a criação deste espaço, não estamos apenas inovando, mas modificando a relação de assistência à saúde", explica o diretor-presidente da fundação, Rafaga Fontoura. Durante 15 e 20 minutos, uma equipe multidisciplinar - formada por médicos, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, farmacêutico, assistente social e enfermeiros - vai orientar sobre procedimentos e esclarecer dúvidas sobre os cuidados no período de internação e pós alta hospitalar", explica o neurocirurgião Felipe Checchini, coordenador de Ensino e Pesquisa. Os encontros são abertos, sem necessidade de inscrição.