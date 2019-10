Frigorífico recebe certificação para abate de búfalos

Localizado no bairro Santa Rosa, o Frigorífico Fênix recebeu uma certificação da secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul e agora está autorizado a realizar o abate de búfalos. Mais resistente a doenças, além de serem mais mansos e terem uma carne mais magra, os bubalinos estão cada vez mais atraindo a atenção dos produtores gaúchos, que comercializam a carne, leite e seus derivados. Registrado no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de Taquara, o frigorífico taquarense passou por dois abates de teste, realizados pela secretaria estadual e acompanhados por órgãos municipais, que analisaram normas específicas para o abate dos animais, sendo então liberado para abater búfalos em torno de um ano de idade.