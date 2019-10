Imigrantes e refugiados têm acesso ao ensino de português

É com o objetivo de aproximar as pessoas que começaram a ser disponibilizadas aulas de português para imigrantes e refugiados matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede de ensino de Caxias do Sul. A iniciativa é uma realização da secretaria municipal da Educação (Smed), com o apoio de instituições locais. No levantamento mais recente, são 12 estudantes estrangeiros matriculados na modalidade EJA, vindos do Haiti e da Venezuela. Desde agosto, as aulas de português ocorrem nas sextas-feiras à noite.

De acordo com o assessor pedagógico da Smed, Adriano Zanandrea, o foco é oferecer apoio aos estudantes que necessitam se familiarizar com a língua portuguesa. "O que pretendemos com a iniciativa é promover a integração dessa população no ambiente escolar, facilitando sua inclusão social, e trazer qualificação, na medida em que, por meio da escolarização e do conhecimento da língua, o horizonte de possibilidade do cidadão imigrante é expandido", destaca.

Um dos estudantes é o haitiano Roody Covil, morador de Caxias do Sul há cerca de um ano e seis meses. Ele, que não falta nenhuma aula, conta que aprender sobre a pronúncia é muito importante. "Quero fazer faculdade de Direito no Brasil, porque pretendo passar muito tempo aqui. Se eu não consigo falar português, não posso viver bem. Também quero ser um grande comunicador, porque gosto de falar em público", diz. Também estudante e leitor assíduo, o haitiano Patrick Caméus, morador na cidade há um ano, relata que deseja aprimorar cada vez mais a sua fala e o seu entendimento, porque busca conquistar grandes objetivos. "Quero ter uma vida melhor. Minha ideia é comprar um caminhãozinho para fazer frete e também uma casa. Para isso, preciso entender o que está nos contratos dos bancos, das imobiliárias. Quero fazer tudo certo", explica, determinado.

As aulas são ministradas pela professora Maria Aparecida Crizel. Conforme ela, as lições envolvem o desenvolvimento das habilidades de compreensão de diversos tipos de textos, a prática de diálogos cotidianos, da pronúncia e da escrita, conforme a necessidade e o interesse dos estudantes, comparando os aspectos formal e informal. "Eu vejo o valor que eles dão às aulas e a cada nova informação. Respeitosos e cuidadosos, são pessoas que passam o dia inteiro trabalhando, chegam aqui exaustos e ainda têm sede de aprender. Também vibram diante das curiosidades que aprendem sobre as nossas expressões e cultura, como o uso do 'tchê' e de outras palavras e termos regionais", afirma a professora. As matrículas seguem abertas durante todo o ano e podem ser realizadas na sede da secretaria de Educação, no Centro da cidade.