Projeto trabalha na prevenção da obesidade e do sobrepeso em crianças

Em Ernestina, um projeto desenvolvido pela nutricionista Jane Bonamigo tem oportunizado à comunidade escolar a compreensão a respeito da complexa temática da obesidade e a multifatoriedade envolvida nas causas. A intenção da iniciativa é contribuir para a prevenção e manejo do sobrepeso e obesidade em crianças por meio de ações desenvolvidas junto aos estudantes da rede municipal de ensino.

O projeto Crescer Saudável visa somar esforços para a prevenção, controle e tratamento da obesidade. Como explica a nutricionista, a prioridade do projeto é a vigilância nutricional. "Ele envolve a promoção da alimentação adequada e saudável, o incentivo às práticas corporais de atividade física, assim como o desenvolvimento de ações voltadas a oferta e cuidados para as crianças que apresentam excesso de peso ou déficit nutricional". A prefeitura, por meio da secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Turismo, propõe ações e metas de acordo com os eixos prioritários na prevenção do sobrepeso obesidade e déficit nutricional. No projeto, as crianças e adolescentes ligadas a rede municipal de ensino participam de ações corretivas e de educação nutricional que impactam diretamente na qualidade de vida.

Entre as atividades executadas estão a avaliação do estado nutricional nas escolas; o apoio de educação alimentar e nutricional com as agentes de saúde; palestras com a equipe multiprofissional formada por médicos, pediatra, nutricionista, psicóloga, assistente social, enfermeiros, professores e diretores das escolas; a promoção de jogos interescolares de futebol, corridas, bicicleta, handebol, vôlei e basquete, entre outros; cozinha experimental e nutricional; e festival de talentos com apresentações de música, teatro e arte.