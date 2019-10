Primeiro desfile temático da Oktoberfest reúne 40 mil pessoas nas ruas

O município recebeu, no domingo, o primeiro Desfile Temático da 35ª Oktoberfest. Nem o calor de mais de 35°C espantou a comunidade santa-cruzense e os turistas que se encantaram e confraternizaram junto aos mais de 3 mil figurantes da parada. A multidão que tomou conta da rua Marechal Floriano, no Centro da cidade, somou aproximadamente 40 mil pessoas.

O desfile, com duas horas de duração, celebrou os 35 anos da Oktoberfest de Santa Cruz, que, em 2019, tem como temática História, Cultura e Tradição. Ao longo do Túnel Verde, cartão postal do município, o público conferiu de perto todos os detalhes dos 10 carros alegóricos, criados e confeccionados pelo artista Sérgio Ávila e sua equipe. A animação do desfile ficou a cargo de uma banda fixa, com sonorização em toda a extensão do trajeto, além da presença de mais de 10 bandinhas típicas.

A abertura do desfile foi realizada pelas recepcionistas, que vieram ao som da Banda Munich. Logo após, a parada foi abrilhantada pela coordenação do evento, acompanhada de ex-presidentes, voluntários e turistas. O segundo carro, com a rainha da 35ª Oktoberfest, Ana Paula Bohnen, e as princesas Jayne Inês Heck e Graziela Schoeninger, fez uma homenagem às ex-soberanas da festa, que vieram logo atrás, junto à alegoria. O terceiro veículo apresentou uma representação do tema desta edição, exaltando a bravura, memória e legado dos antepassados alemães, que deixaram sua marca, conquistas e desafios.

O quarto carro seguiu homenageando a história dos antepassados, com a representação do Memorial do Imigrante, que completa 50 anos, bem como ao imigrante alemão, que construiu a cidade através da força cooperativa. Os trajes típicos alemães foram destacados no sexto carro que passou pelo desfile. Já os jogos germânicos vieram exaltados na sétima alegoria, que também demonstrou a tradicional carroça, representando o trabalho árduo do campo.