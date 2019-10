Museu da Baronesa receberá R$ 1,8 milhão para obras de restauro

O Museu da Baronesa receberá mais de R$ 1,8 milhão em recursos para restauro integral de sua infraestrutura. A verba, oriunda do Fundo de Defesa de Direitos Difusos - vinculado à secretaria nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública -, foi disputada pelo município em seleção com mais de 1.323 projetos inscritos. Destes, 334 foram habilitados para concorrer ao capital disponível e apenas 46 foram selecionados para receber o dinheiro, o que inclui Pelotas.

No projeto montado pela secretaria municipal de Cultura (Secult), em conjunto com a equipe técnica do museu, estão previstos a recuperação de infiltrações, paredes com trincas e os pisos desnivelados. Também serão realizadas junto à comunidade ações de conscientização sobre a importância da conservação e da preservação dos bens culturais da cidade. "O investimento na nossa história é importantíssimo para Pelotas. Isso reflete no turismo, na cultura, na educação e no desenvolvimento econômico, gerando mais oportunidades. É uma ótima notícia para a nossa cidade", celebra a prefeita Paula Mascarenhas.

Recentemente, a ala dos quartos do Museu da Baronesa passou por reforma, com a recuperação da parte elétrica, infiltrações no telhado e rachaduras nas paredes corrigidas, colocado um novo reboco onde havia problemas e, para finalizar, recebeu uma nova pintura.

O valor total da obra de requalificação será de R$ 1.892.929,36, sendo que a prefeitura dará contrapartida de 1%. Conforme a diretora do museu, Fabiane Rodrigues Moraes, a execução do projeto deve levar cerca de 18 meses, prorrogáveis por mais 12 meses, sendo que a obra deve se iniciar em 2020, após processo licitatório.