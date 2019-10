Condomínios podem ter cartazes para denúncia de violência à mulher

Proposta da veradora Tita prevê cartazes em locais de facil visibilidade com números de órgãoes competentes /DANIELE SOUZA/CMNH/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A atual legislatura da Câmara de Novo Hamburgo tem se destacado por iniciativas direcionadas ao enfrentamento da violência de gênero e à valorização das mulheres. O principal avanço foi a criação da Procuradoria Especial da Mulher, que desde o ano passado coordena ações de conscientização da população e encaminhamento das vítimas para a rede de acolhimento. À frente do órgão até o final de 2020, a vereadora Tita apresentou um projeto de lei que amplia a divulgação dos números de telefone destinados ao atendimento, suporte e orientação a mulheres submetidas a situações de violência e privação de direitos.

A ideia da parlamentar é que prédios e condomínios residenciais sejam obrigados a afixar cartazes em locais de fácil acesso e visibilidade informando o Ligue 180, da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência; o Disque-Denúncia 181, da secretaria de Segurança Pública do Estado; o Disque 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; e o Disque 190, para acionar a Brigada Militar e a Patrulha Maria da Penha. Os materiais deverão ser confeccionados pelos próprios condôminos no tamanho mínimo de uma folha A4.

Ainda conforme o projeto, os cartazes também devem apresentar o número da Lei Maria da Penha, facilitando a consulta aos mecanismos legais para coibir e prevenir a violência doméstica. "O projeto visa a ser um canal a mais de ajuda para as mulheres, mas também para alertar vizinhos ou seguranças dos prédios e condomínios residenciais. Embora certamente não possam adentrar apartamentos e casas, eles podem, de forma anônima, efetuar denúncias de agressões", explica Tita.

A procuradora especial da Mulher ressalta que, embora não resulte no fim das atitudes violentas, a proposta deve intimidar os agressores. "Não é mais aceitável que, nos momentos atuais, nossas mulheres sejam tratadas como propriedade de alguns homens. Temos que dar a essas mulheres o direito de elas decidirem com quem viver e o que fazer de suas vidas", complementa a vereadora. O projeto será apreciado no Plenário.