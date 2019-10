Concurso para avaliar os melhores espumantes brasileiros recebe recorde de inscrições

Encerradas as inscrições, a Associação Brasileira de Enologia (ABE) comemora os primeiros resultados do 11º Concurso do Espumante Brasileiro. Em uma adesão histórica recorde, o evento registra 367 amostras inscritas por 88 vinícolas de sete estados brasileiros (Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo). O evento acontece de 16 a 18 de outubro, no Hotel Dall'Onder SKI, em Garibaldi, integrando a programação da Fenachamp.

O crescimento em relação à edição anterior, de 2017, foi de 20%, saltando de 308 para 367 amostras. O número de vinícolas também aumentou de 80 para 88, o que demonstra que os espumantes são aposta do setor. "Atingimos nossa expectativa e estamos muito felizes, pois, além de um desempenho histórico na trajetória do concurso, temos certeza de que a qualidade e a diversidade aparecerão no resultado. Afinal, o espumante brasileiro é reverenciado mundialmente, e o Concurso do Espumante Brasileiro vem reforçar isso, sendo a maior vitrine da bebida", destaca o presidente da ABE, enólogo Daniel Salvador.

Seguindo normas internacionais regidas pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho, e pela União Internacional de Enólogos, o concurso avalia espumantes naturais, provenientes de uvas Vitis vinifera, obtidos a partir dos diferentes métodos, que estejam sendo comercializados normalmente pelas empresas nas categorias: espumantes de segunda fermentação (charmat e tradicional) e espumantes de primeira fermentação (moscatéis). Serão premiados os espumantes mais bem classificados por categoria, respeitando o limite de 30% dos inscritos, conforme normas internacionais.

Com olhos no futuro e desafiada a seguir dando suporte e gerando oportunidades para seus associados, a ABE aproveita o Concurso do Espumante Brasileiro para dar início à construção de um banco de dados capaz de alimentar as ações da entidade em torno do universo do espumante. A coleta de informações está sendo feita a partir da ficha de inscrição mediante o preenchimento de dados mais abrangentes em torno do produto, variedade, safra, local de origem. Tudo isso será cruzado com o desempenho da degustação. A entidade se responsabiliza a zelar pelas informações, mantendo-as em pleno sigilo, com o intuito de não prejudicar a avaliação dos jurados acerca da qualidade das amostras, a fim de manter a transparência e a seriedade de todo o processo avaliativo.