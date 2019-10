Nova sede da Justiça promove obras em vias do município

A prefeitura de Novo Hamburgo promete o prolongamento das ruas Doutor Bayard de Toledo Mércio e Heitor Villa-Lobos, no bairro Canudos, permitindo que ambas as vias tornem-se inteiramente transitáveis. Atualmente sem fim, elas passariam a se conectar, facilitando a circulação de veículos em quarteirão que abrange os prédios do Foro de Novo Hamburgo, da Justiça Federal, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Além disso, a extensão garantirá o acesso à nova sede da Justiça do Trabalho na cidade, que está sendo construída de frente para o prolongamento projetado. Para implementar a ampliação viária, o Executivo propõe a desafetação de três imóveis, alterando a condição dos bens públicos de uso comum para dominical. O pedido foi encaminhado à Câmara. A matéria será analisada pela Procuradoria-Geral da casa e, após, encaminhada para a apreciação das comissões.