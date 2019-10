Incubadora atrai empreendedores para testar alternativas

Oportunidade de geração de renda e autonomia financeira. Está é a proposta da Incubadora de Economia Solidária de Sapucaia do Sul - Ecosol, uma iniciativa da secretaria de Trabalho, Cidadania e Economia Solidária do município para fomentar o empreendedorismo. Um grupo de sapucaienses já está descobrindo novos rumos e realizando sonhos, com a produção de pães no curso de Padaria e Confeitaria da incubadora. "Estamos nos qualificando para seguir adiante. Para mim esta participação aqui tem sido muito proveitosa. Algumas coisas eu já sabia, mas aprendi muitas outras. Quero que esta cooperativa dê certo", disse a moradora do Colina Verde, Salete Brocardo, de 53 anos. Os participantes de cada curso oferecido no local também passam por aulas teóricas sobre gestão e comercialização. Além de Padaria e Confeitaria, a incubadora também conta com cursos de formação de Horta e Jardinagem, Artesanato e Reciclagem, desenvolvidos pelo Instituto de Estudos Jurídicos de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais .