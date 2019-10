Unidade móvel odontológica será inaugurada sexta

Será inaugurada, nesta sexta-feira, a Unidade Odontológica Móvel (UOM) de Estrela. Os alunos do bairro Boa União foram os escolhidos para receberem os primeiros atendimentos do novo serviço, após ato de abertura marcado para as 14h.

De acordo com a secretaria municipal de Saúde, a meta da unidade móvel será atender a todas as escolas do município e de maneira direta. "A UOM é uma van que contará com equipe especializada e materiais odontológicos. Funcionará como um perfeito consultório odontológico, só que móvel, que permitirá atendimento tanto nas escolas ou como em outros espaços, públicos e datas conforme a demanda", destaca o secretário Elmar Schneider. "Devemos ressaltar que se trata de mais uma conquista em um projeto global. Somos um dos poucos municípios que já oferecem atendimento médico e odontológico através de unidades móveis. Faz parte de um qualificado e agora mais completo trabalho que visa antes de tudo a prevenção das mais diversas enfermidades e problemas", ressalta.

A largada ocorrerá na Escola Ruth Markus Huber que já faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE), que atende aos alunos do município com atividades diversas desde 2014, trabalhando na prevenção de inúmeras enfermidades. Agora também nos atendimentos e cuidados clínicos odontológicos, escovação supervisionada e orientações sobre saúde bucal. E isto realizado de maneira local, sem a necessidade de deslocamento aos postos de saúde. Para 2020 está sendo elaborado cronograma com as próximas escolas que serão atendidas pela UOM.