Município lança ação para unir setores de alimentos e bebidas

Secretários municipais e diretores prestigiaram a solenidade de lançamento do Arranjo Produtivo Local (APL) de Alimentos e Bebidas, que ocorreu na quarta-feira. A proposta de criação do novo APL foi elaborada pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego (Sdete) em conjunto com outras pastas. Diversas reuniões com sindicatos, instituições de ensino e entidades foram realizadas para tratar sobre o estabelecimento do grupo.

Os APLs são o conjunto de empresas, produtores e instituições que, em um mesmo território, mantêm vínculos de cooperação. Esta política estimula e apoia a auto-organização produtiva de aglomerações setoriais e promove o desenvolvimento dos territórios. Até agora, Caxias do Sul contava com três: Trino Polo, Polo de Moda da Serra Gaúcha e o APL Metal Mecânico e Automotivo. "O apoio aos APLs são uma política pública já consolidada e reconhecida no município e estado para a reunião de atores a fim de alavancar o setor e buscar soluções. O desafio da nossa contemporaneidade é aprendermos a trabalhar juntos, de forma coletiva e colaborativa", disse Camila Sandri Sirena, titular da secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Ainda segundo Camila, por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural (Fmdr), o APL já tem R$ 500 mil garantidos para investimento em três projetos. "Apoiamos de forma institucional e com recursos financeiros este importante segmento. Nas discussões internas achamos relevante provocar os atores do segmento de alimentos e bebidas, visto que há maturidade para constituição do APL, tendo em vista a grande quantidade de empreendimentos e comprometimento das instituições com a qualidade, produtividade e sustentabilidade do setor", finalizou a secretária.

No meio rural, existem mais de 2.750 propriedades e são plantados mais de 82 mil hectares. Já na área urbana de Caxias do Sul, existe uma estrutura comercial que consome os produtos do segmento de alimentos e bebidas, totalizando quase 800 padarias, 300 mercados e 350 supermercados.