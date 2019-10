CACHOEIRA DO SUL Notícia da edição impressa de 11/10/2019. Alterada em 11/10 às 03h00min Audiência pública trata do estacionamento rotativo na cidade

A Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul realizou, na quarta-feira, na UAB, audiência pública para discutir o projeto que instituiu o estacionamento rotativo pago, na cidade. Nesta sexta-feira, será feita uma segunda audiência pública antes do Plenário deliberar sobre a matéria. A Câmara havia feito uma audiência pública sobre o tema em agosto, mas como o projeto que regulamentava a matéria foi retirado pelo Executivo para apresentação de mudanças, as audiências previstas na época foram canceladas, sendo reiniciadas as discussões. O projeto de lei tramita em regime de urgência e deve ser votado na segunda-feira. Como o prazo de 45 dias para apreciação já esgotou, todas as demais deliberações legislativas estão sobrestadas até a sua votação.