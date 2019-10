Corsan apresenta planta digital das redes de água e esgoto

Em reunião realizada na sede da Companhia Estadual de Saneamento (Corsan) de Santo Ângelo, o diretor de Inovação, Relacionamento e Sustentabilidade da companhia, Jean Carlo Bordin, apresentou ao prefeito Jacques Barbosa e ao secretário do Meio Ambiente, Francisco da Silva Medeiros, os dados do georreferenciamento das redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da cidade. Além disso, foi apresentado também o portal que disponibiliza painéis e mapas interativos sobre a região e a cidade.

Bordin explicou que o georreferenciamento é uma ferramenta de gestão, representando um investimento de cerca de R$ 350 mil da companhia, atendendo ao pleito da gestão municipal e dos próprios servidores da estatal, para facilitar os projetos elaborados pelo município e dar celeridade aos serviços prestados. "Estamos investindo em inovação para continuar oferecendo mais eficiência e eficácia no atendimento ao usuário e poder para intervenções na pavimentação com mais precisão", afirmou o diretor. Segundo o diretor, a ferramenta trará inúmeros benefícios para o município por ser dotada de controle para mitigar as intervenções nas vias da cidade, oferecendo informações em tempo real sobre serviços com mais celeridade e dinamismo.

Entre outras vantagens, o cadastro técnico digital das redes vai reduzir as interrupções no abastecimento, garantir mais celeridade no restabelecimento do abastecimento de água, menos intervenções na pavimentação das vias e redução das horas trabalhadas e de gastos com material. Conforme números apresentados pelo diretor, como resultado do georreferenciamento, a área urbana de Santo Ângelo tem cem quilômetros quadrados, com 286,2 quilômetros de rede de abastecimento de água e 58,6 quilômetros de rede de esgotamento doméstico.

Bordin afirmou também que a cidade é uma das primeiras a ter acesso ao arquivo digital com as plantas das redes e que a meta da Corsan é, até 2022, ter 82% dos municípios cobertos pela companhia georreferenciados. Essa é uma estratégia da companhia para reduzir problemas nos municípios com obras.