Santa Flor movimenta R$ 6 milhões em negócios e gera lucro

Foram apresentados, em sessão na Câmara de Vereadores de Santa Clara do Sul, os resultados da Santa Flor 2019, realizada de 19 a 22 de setembro em Santa Clara do Sul. Conforme levantamento feito com os expositores, o evento movimentou mais de R$ 6 milhões em negócios realizados e prospectados. Só no espaço dos orgânicos e das agroindústrias foram comercializados em torno de R$ 144 mil em produtos. Quanto às flores, a estimativa é de que tenham sido vendidos mais de 20 mil vasos.

A feira somou uma receita de R$ 636.271,72 e uma despesa de R$ 628.143,77, gerando um saldo positivo de R$ 8.127,95, o qual foi depositado na conta da Associação Comercial e Industrial de Santa Clara do Sul (Acisc), realizadora do evento. O investimento do governo municipal na feira, aprovado na Câmara, foi de R$ 220 mil. "Valor baixo se comparado aos resultados expressivos do evento, que gerou excelentes negócios e encantou a todos os presentes", salientou a vereadora Helena Herrmann, que faz parte da comissão organizadora do evento. Mais de 60 mil pessoas de 16 estados brasileiros e cinco países, além do Brasil, visitaram Santa Clara do Sul nos quatro dias de feira, destacando a edição deste ano como o maior evento da história do município.