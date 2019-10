Prefeitura recebe aval do Estado para regularizar 16 áreas técnicas de Cohab

A secretaria estadual de Obras e Habitação confirmou a titularidade para São Leopoldo de 16 áreas técnicas da Cohab Duque de Caxias, remanescentes de um antigo loteamento e deve oficializar a decisão em até dias para oficializar a decisão. O secretário municipal de Habitação, Nelson Spolaor, esteve reunido com a diretora do Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento Letícia Gomes, entre outras autoridades para tratar as últimas questões burocráticas.

Spolaor salientou que mais de 800 famílias da Cohab Duque podem ser beneficiadas com a regularização de seus terrenos. "Tendo a titularidade dessas terras podemos fazer a regularização da área. As pessoas, que agora não tem a posse jurídica, passam a ter a escritura, podendo ter uma garantia e tranquilidade para investir em suas casas e conseguir financiamentos", disse Spolaor.

O secretário também tratou sobre a regularização da Cohab Feitoria e se colocou à disposição para resolver a situação. Nesta área, residem mais de 500 famílias, cujos imóveis estão em nome da extinta Cohab, também pertencente ao Estado. De acordo com a diretora Letícia Gomes, esta é uma questão mais tranquila de resolver. "Nós temos feito por todo o Estado mutirões para prestar auxílio à população que vive nessas terrar e tem nos dado um resultado bem positivo. Podemos já deixar pré-agendada para, em janeiro ou fevereiro de 2020, realizarmos aqui em São Leopoldo", afirmou Letícia.

Ambas as Cohabs são áreas pertencentes ao Estado, onde foram construídos loteamentos com casas e apartamentos. Parte destes, estão há anos não regularizados. O objetivo de São Leopoldo é incluí-los no programa Regulariza São Leo que, até 2020, tem o objetivo de viabilizar 10.000 escrituras em locais cuja principal dificuldade erá obter as regularizações, por conta da instalação das residências nestes locais.