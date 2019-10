Oktoberfest começa nesta sexta e traz viés solidário para a festa germânica

As cores da Alemanha estão tomando conta do Pavilhão da Agricultura Familiar no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. Operários de uma empresa contratada pela Comunidade Bom Pastor estão finalizando o trabalho de montagem da estrutura para a 41ª Oktoberfest de Esteio, tradicional evento organizado pela congregação luterana que terá abertura nesta sexta-feira

O evento começa às 18h, com a abertura dos portões. Na primeira noite da programação, os bailes serão com as bandas Hopus e Flor da Serra. No sábado, a festa segue com as bandas Horus e Porto do Som. No domingo, último dia de programação, vai ter bailes com o Musical Encanto e com a banda La Montanara. Apresentações de grupos de danças folclóricas, concurso de chope em metro nos intervalos das apresentações de bandas, venda de pratos típicos da culinária germânica, gincana infantil e brincadeiras também fazem parte da programação.

Os ingressos para quem quiser aproveitar os dias de música, dança e culinária alemã já podem ser adquiridos na secretaria da igreja (rua dos Ferroviários, 456 - Centro) ao custo de R$ 12,00 ou a R$ 40,00 com direito à área vip em frente ao palco. Nos dias da festa, os valores serão os mesmos. Menores de 10 anos não pagam entrada e idosos acima de 60 anos pagam meia entrada.

Do lucro da festa, metade será destinado ao Hospital São Camilo e a outra metade será investida em ações sociais da comunidade. No ano passado, a Comunidade Bom Pastor comprou e instalou dois aparelhos de ar condicionado para a casa de saúde, colocados na ala de emergência e na recepção/internação do São Camilo.