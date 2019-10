Novo parque será inaugurado no bairro Conventos

Construído ao longo de dois anos pela prefeitura em colaboração com a comunidade local, será inaugurado neste sábado o novo parque do bairro Conventos. A área de lazer fica na rua Romeu Armange. A solenidade oficial de inauguração ocorre às 16h. Estão programadas diversas atividades festivas, que ocorrerão entre as 10h e as 17h. Haverá danças, brincadeiras, apresentações artísticas, além de serem disponibilizadas erva-mate e água quente para quem prestigiar este momento histórico para a comunidade do bairro. A associação também quer buscar no evento sugestões para dar um nome oficial ao parque, que é chamado informalmente de Parque Conventos. Inicialmente, o parque seria apenas uma praça. Graças ao tamanho da área, a prefeitura decidiu pela ampliação da infraestrutura a ser disponibilizada no local e transformou o local em um novo parque.