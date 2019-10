Paralelo a Festimel, Seminário de Apicultura começa nesta quinta-feira

A 23ª edição do Seminário Estadual de Apicultura e 16ª edição de Meliponicultura começa nesta quinta-feira, na Sociedade Amigos da Praia do Pinhal, que fica na avenida General Osório, 1030. O encontro, paralelo o 5º Festimel, contará com a presença do presidente da Confederação Brasileira de Apicultura, José Brito de Aragão e debaterá as ameaças e oportunidades do setor. Além dos agrotóxicos, que é a ameaça global, também estarão em discussão as questões sanitárias, apicultura migratória, os serviços ambientais, as novidades do setor e a diversificação da produção do mel, pólen, cera e própolis. Na ocasião, serão conhecidos os vencedores do 22º Concurso Estadual da Qualidade do Mel, que vai eleger o melhor mel nas categorias claro e escuro.